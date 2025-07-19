Женская рекордсменка по марафону Рут Чепнгетич временно была отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.

В анализах мочи кенийской бегуньи от 14 марта было обнаружено вещество диуретик гидрохлоротиазид (HCTZ), которое является мочегонным препаратом, сообщает официальный сайт Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

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Отмечается, что Чепнгетич была проинформирована о своем положительном допинг-тесте 16 апреля. Временное отстранение не является обязательным из-за положительного результата на диуретики или маскировочные средства, но спортсменка решила пойти на такой шаг во время расследования. Обычно подобные нарушения наказываются дисквалификацией на 2 года.

Напомним, что Рут Чепнгетич является действующей рекордсменкой в женском марафоне, в частности, став первой женщиной, которая смогла преодолеть дистанцию меньше, чем за 2 часа 20 минут. Результат кенийки на Чикаго-2024 составлял 2:09:56 часа.

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