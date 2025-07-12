Украинский прыгун в высоту не принял участия в соревнованиях в Монако. Дорощук сначала был в заявке, но потом снялся, потому что должен восстанавливаться после повреждения колена. В отсутствие Олега победителем стал представитель Кореи У Сан Хек.

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Борьбу в Монако за победу повели восемь прыгунов в высоту во главе в частности с действующим олимпийским чемпионом Гемишем Керром, серебряным призером ЧМ-2022 У Сан Хеком и победителем командного Евро-2025 Яном Штефелой.

До решающей серии прыжков дошли Штефела и У Сан Хек. Представитель Чехии планку на 2,32 метра покорил сразу, а кореец перенес прыжок на 2,34 метра и также с первой попытки с ней справился. Штефела попытался ответить, но сплоховал. После этого он заказал высоту 2,36 метра, но с ней не справился и финишировал вторым. Замкнул призовую тройку Джувон Харрисон из США (2,27 метра).

Победный результат У Сан Хека стал повторением рекорда сезона в мире Олега Дорощука, который он установил в марте на чемпионате мира в помещениях.

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