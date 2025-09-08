30-летняя Элина Свитолина остается первой ракеткой Украины, улучшив свою позицию в мировом рейтинге. Несмотря на вылет с Открытого чемпионата США 2025 года уже в первом раунде, она поднялась на 13-е место с 15-го.

Улучшила свой статус и Марта Костюк, которая в Нью-Йорке впервые в карьере дошла до 1/8 финала. Она теперь 25-я в мире.

Даяна Ястремская (33-е место), Юлия Стародубцева (75-е место) и Ангелина Калинина (152-е место) откатились в рейтинге, а вот Александра Олейникова (175-я позиция), наоборот, добавила. Прогресс Олейниковой составил 27 мест.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

В первой десятке рейтинга WTA Арина Соболенко остается на первой позиции. В топ-3, по-прежнему, входят Ига Свентек и Коко Гофф. На четвертое место с девятого поднялась Аманда Анисимова – финалистка US Open-2025. Американка Джессика Пегула упала на седьмое место с четвертого. Чжэн Цинвень уже не седьмая, а девятая.

Топ-10 рейтинга WTA

