Рейтинг WTA: стабильность Свитолиной, рекордный взлет Олейниковой
Женская теннисная ассоциация опубликовала новую версию мирового рейтинга.
Элина Свитолина остается первой ракеткой Украины, занимая в рейтинге WTA 13-ю позицию. Лучшая украинская теннисистка имеет в своем активе 2606 зачетных баллов.
Свитолина не дожала Паолини – Италия сравняла счет в матче Кубка Билли Джин Кинг
Вторым номером женского тенниса Украины является Марта Костюк – она в мировом реестре с 26-го места переместилась на 28-е. Третьей ракеткой Украины остается Даяна Ястремская (31-я в мире), четвертая в национальном рейтинге Юлия Стародубцева (86-я позиция в рейтинге WTA).
На пятую позицию среди украинок вышла Александра Олейникова, которая на прошлой неделе выиграла в Италии турнир серии WTA 125. Она добавила 27 позиций и теперь занимает в мире 136-е место. Олейникова опередила Ангелину Калинину, которая идет на 155-й позиции.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA
В первой десятке мирового реестра не произошло ни одного изменения. Лидером остается Арина Соболенко. В топ-3, как и до этого, входят Ига Свентек из Польши и Коко Гофф из США.
Топ-10 рейтинга WTA
Свитолина прокомментировала поражение Украины в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг: "Чувствую разочарование"