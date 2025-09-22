Элина Свитолина остается первой ракеткой Украины, занимая в рейтинге WTA 13-ю позицию. Лучшая украинская теннисистка имеет в своем активе 2606 зачетных баллов.

Вторым номером женского тенниса Украины является Марта Костюк – она в мировом реестре с 26-го места переместилась на 28-е. Третьей ракеткой Украины остается Даяна Ястремская (31-я в мире), четвертая в национальном рейтинге Юлия Стародубцева (86-я позиция в рейтинге WTA).

На пятую позицию среди украинок вышла Александра Олейникова, которая на прошлой неделе выиграла в Италии турнир серии WTA 125. Она добавила 27 позиций и теперь занимает в мире 136-е место. Олейникова опередила Ангелину Калинину, которая идет на 155-й позиции.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

В первой десятке мирового реестра не произошло ни одного изменения. Лидером остается Арина Соболенко. В топ-3, как и до этого, входят Ига Свентек из Польши и Коко Гофф из США.

Топ-10 рейтинга WTA

