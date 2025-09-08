Рейтинг АТР получил нового лидера, прогресс Джоковича, новая третья ракетка Украины
Карлос Алькарас вернул себе статус первой ракетки мира.
Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США, переиграв в финале в четырех сетах итальянца Янника Синнера – 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
US Open-2025: Алькарас переиграл Синнера и во второй раз стал чемпионом американского мэйджора
Выигрыш трофея US Open-2025 позволил Алькарасу опередить Синнера в мировом рейтинге и занять в нем первое место. Итальянец потерял на кортах Нью-Йорка 700 рейтинговых очков, ведь он был действующим чемпионом турнира, но свой статус не подтвердил, а испанец, наоборот, набрал 1950 пунктов.
В топ-3 также входит немец Александр Зверев. На четвертое место поднялся Новак Джокович.
Топ-10 мирового рейтинга
Среди украинцев первой ракеткой остается Виталий Сачко. Он занимает 224-е место в мире – его регресс составил 7 позиций. Третьей ракеткой Украины стал Вячеслав Белинский. Он поднялся на 378-е место с 411-го.
Топ-10 украинских теннисистов в мировом рейтинге
Рейтинг WTA: Свитолина улучшила позицию несмотря на неудачу на US Open, падение Ястремской и Стародубцевой, взлет Олейниковой