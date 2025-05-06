FIA должна уменьшить объем правил, регулирующих борьбу пилотов в Формуле-1, считает руководитель “быков” Кристиан Хорнер.

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"Сейчас кажется, что гонки Формулы-1 уже не такие естественные, как было раньше. Возможно, мы стали чрезмерно регулируемыми в борьбе колеса в колеса, поскольку пилоты соревнуются на разных трассах. Я не уверен, ли нам это нужно. Это все становится довольно искусственным. Поэтому, возможно, нам следует сделать небольшую перезагрузку.

Было бы хорошо, если бы пилоты обсудили это на следующей гонке, потому что когда мы вводим много правил", – заявил Хорнер в интервью RacingNews365.

Добавим, что из-за подобных ограничений на Макса Ферстаппена был наложен штраф во время Гран-при Саудовской Аравии, из-за которого он приехал вторым после Оскара Пиастри. Во время Гран-при Майами такие инциденты снова повторились, но в США пилоту Ред Булла удалось избежать штрафа несмотря на апелляции Ландо Норриса.

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