Хорнер официально покинул пост директора различных британских подразделений Red Bull через месяц после сенсационного увольнения, сообщает Motorsport.

"Быки" 9 июля ошеломили новостью об отставке руководителя, который посвятил команде 20 лет и получил 14 титулов. Произошло это из-за скандала – якобы Хорнер ухаживал за одной из работниц. Несмотря на это, Кристиан формально оставался директором Ред Булл в трех подразделениях: Red Bull Technology, Red Bull Racing и Red Bull Powertrains.

Согласно реестру Ред Булл в Companies House Хорнера официально уволили с должности директора этих четырех компаний в течение последних 48 часов. Стефана Зальцера на момент увольнения 51-летнего британца было добавлено к четырем организациям на должность директора по административным причинам.

Напомним, что Хорнер планировал получить 50 миллионов долларов от Ред Булл за досрочное расторжение контракта.

