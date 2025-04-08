"Юки Цунода действительно доволен настройками Макса. У них одинаковые предпочтения, поэтому они хорошо подходят друг другу. Конечно, для нас важно, чтобы обе машины приезжали в очках.

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Первая гонка прошла довольно гладко. Цунода всегда отставал от Макса на две-три десятые секунды на тренировках и в квалификации, пока не выбыл. Это настоящее достижение, когда у тебя мало времени. Юки закончит сезон в Ред Булл", – приводит слова Марко RN365.

Напомним, вторым пилотом "быков" на старте сезона был Лиам Лоусон, однако после двух провальных гран-при новозеландца вернули в дочернюю Рэйсинг Буллз, а Цунода наконец-то дождался повышения. 24-летний японец дебютировал на домашнем этапе, выглядел несколько лучше предшественника, однако без явного прорыва (15 место в квалификации, 12-е в гонке). После трех гран-при Ред Булл занимает третье место в Кубке конструкторов, добыв 61 очко исключительно благодаря Максу Ферстаппену.