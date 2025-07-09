"Цунода остается напарником Ферстаппена, у нас нет планов менять его в этом сезоне. И нет альтернативных вариантов, поэтому наш план – доверять Юки и в дальнейшем.

Ред Булл официально уволил руководителя, который принес австрийцам 14 титулов и вляпался в громкий скандал

Мы с ним обсуждали настройки болида и решили, что его машина будет настроена не так жестко, как у Ферстаппена. Надеемся, что это поможет", – сказал Гельмут Марко, один из руководителей Ред Булл в комментарии Kleine Zeitung.

Напомним, Цунода на старте сезона заменил Лиама Лоусона, однако за 12 этапов сумел набрать лишь 10 очков. После того как Нико Хюлькенберг на Гран-при Великобритании финишировал третьим, Юки остается единственным пилотом с наибольшим количеством гонок (95 Гран-при), который ни разу не поднимался на подиум. Его лучшим результатом остается четвертое место в Абу-Даби 2021 года.

Норрис победил на Гран-при Великобритании – вылет Ферстаппена, подиум Хюлькенберга и дождевое побоище в Сильверстоуне