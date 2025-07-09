Кристиан Хорнер был уволен с должности руководителя команды Ред Булл, сообщает пресс-служба Формула-1.

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51-летний специалист возглавлял "быков" с 2005 года и за это время завоевал с командой восемь титулов в зачете пилотов (по четыре титула в активе Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена) и шесть Кубков конструкторов. При правлении Кристиана Ред Булл принял участие в 405 Гран-при, 124 из которых завершались победами австрийцев. "Быки" добыли 287 подиумов, 107 поулов, стали обладателями 100 быстрых кругов гонки и заработали 8009 очков.

Увольнение Хорнера могло состояться еще в прошлом году, когда он оказался в громком скандале – Хорнера обвиняли в приставаниях к одной из сотрудниц Ред Булл. Впоследствии его оправдали, а жалобщицу отстранили от работы с полным сохранением заработной платы, однако это негативно повлияло на отношения с Максом Ферстаппеном. Интересно, что увольнение Хорнера уже третье за последнее время – ранее Ред Булл попрощался с техническим директором Эдрианом Ньюи и спортивным директором Джонатаном Уитли.

Ожидается, что место Кристиана займет нынешний руководитель РБ Лоран Мекис. Также увольнение Хорнера должно помочь сохранить в команде Ферстаппена, которого активно сватают в Мерседес.

BREAKING: Christian Horner is to exit Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/v50mwnBlV6 — Formula 1 (@F1) July 9, 2025

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