"Быки" ищут варианты, чтобы снова выйти на первые роли в королевских автогонках.

Одним из главных кандидатов на роль напарника для Макса Ферстаппена в Ред Булл является действующий чемпион серии IndyCar Алекс Палоу, информирует Motorsport.

Кадиллак официально объявил пару пилотов на сезон-2026 Формулы-1

Ранее сообщалось, что австрийцы не собираются увольнять Юки Цуноду по ходу текущего сезона, но японский пилот не сохранит за собой место за рулем болида в 2026 году.

Палоу, который две недели назад стал четырехкратным чемпионом серии IndyCar, летом был в шорт-листе потенциальных напарников Алекса Албона в Уильямс, однако в результате это место досталось Карлосу Сайнсу.

Напомним, 28-летний испанец прошел путь через испанскую и японскую Формулу-3, а также Формулу-2. Имея контракт с Макларен, он так и не получил роль боевого пилота, удовлетворившись лишь выступлениями в свободной практике на Гран-при США 2022 года и ролью резервиста в сезоне-2023.

Босс Феррари озвучил причину провального дебюта Хэмилтона в Скудерии