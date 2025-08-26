Ред Булл нашел сенсационного напарника Ферстаппену – австрийцы хотят объединить двух 4-кратных чемпионов
"Быки" ищут варианты, чтобы снова выйти на первые роли в королевских автогонках.
Одним из главных кандидатов на роль напарника для Макса Ферстаппена в Ред Булл является действующий чемпион серии IndyCar Алекс Палоу, информирует Motorsport.
Ранее сообщалось, что австрийцы не собираются увольнять Юки Цуноду по ходу текущего сезона, но японский пилот не сохранит за собой место за рулем болида в 2026 году.
Палоу, который две недели назад стал четырехкратным чемпионом серии IndyCar, летом был в шорт-листе потенциальных напарников Алекса Албона в Уильямс, однако в результате это место досталось Карлосу Сайнсу.
Напомним, 28-летний испанец прошел путь через испанскую и японскую Формулу-3, а также Формулу-2. Имея контракт с Макларен, он так и не получил роль боевого пилота, удовлетворившись лишь выступлениями в свободной практике на Гран-при США 2022 года и ролью резервиста в сезоне-2023.
