"Быки" 9 июля ошеломили новостью об отставке руководителя, который посвятил команде 20 лет и добыл 14 титулов. В прошлом году Хорнер вляпался в скандал из-за якобы приставания к одной из работниц. Британца оправдали, но боссы Ред Булл все же имели какие-то другие претензии.

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Кажется, большинство персонала команды стали на сторону Хорнера. "Через день после увольнения Кристиана к нам пришел господин Гельмут Марко. Многие члены команды все еще были расстроены, но Марко просто пошутил над этим и сказал нам взбодриться. Сказал: "Вам нужно больше улыбаться". Это никому не понравилось, потому что с чего здесь улыбаться?" – The Sun цитирует одну из работниц РБ, которая захотела остаться анонимной.

Версию о холодном прощании подтвердил и давний друг Хорнера, который также не захотел раскрывать свою личность: "Кристиан рассказал мне, как обиженно и предано он чувствовал себя после всего, через что он, жена Джерри и их семья прошли в течение последних 18 месяцев. Его дважды оправдывали в скандале с текстовыми сообщениями, сейчас он в отпуске, а ему до сих пор не предоставили никаких объяснений, почему он потерял работу, которую любил.

Австрийское руководство Ред Булл всегда возмущалось тем, что значительная часть их успеха в Формуле 1 была обусловлена командой, которую Кристиан построил в Британии. Вот что стоит за этим, а также последствия ужасных заголовков прошлого года.

Кристиана вызвали на встречу в Лондоне, и он понятия не имел, о чем идет речь. Ему просто сказали: "Ты должен там быть". Он был ошеломлен, когда его провели в комнату и фактически уволили на месте. Это был шок для Хорнера. Он думал, что его вызвали для разговора по другому вопросу.

Но почти все сотрудники – британцы, они безгранично преданы ему и теперь говорят о том, чтобы уйти. Это была целенаправленная атака за контроль над гоночной командой, поскольку австрийской штаб-квартире Ред Булл не нравилось, что британец руководит их гоночной командой. Но сейчас там хаос, на базе в Милтон Кинсе все шокированы".