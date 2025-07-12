Уже бывший руководитель команды Ред Булл Кристиан Хорнер не собирается мириться с увольнением. По информации GPblog, 51-летний специалист настаивает на полной выплате своей заработной платы.

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После отстранения от своих обязанностей британец официально находится в статусе временно отстраненного, то есть все еще остается работником компании и получает зарплату. Однако формальный процесс, который предшествует расторжению трудовых отношений, может затянуться.

По контракту, который действует до конца 2030 года, Хорнер должен был бы получать примерно 10 миллионов долларов в год. Таким образом, общая сумма компенсации должна была бы составлять около 50 миллионов, однако "быки" не собираются выплачивать такую сумму. Отмечается, что стороны могут сойтись на 25 миллионах долларов.

Кроме того, юристы будут пытаться максимально затянуть процесс – в 2026 году должно состояться рассмотрение дела о приставаниях Хорнера к одной из сотрудниц, что тоже может ударить по финансовым амбициям Хорнера и уменьшить сумму компенсации. Также Ред Булл может прекратить любые выплаты, если Кристиан трудоустроится в другую структуру.

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