Пилот Ред Булл Юки Цунода не останется в команде после текущего сезона.

Кампания 2025 года станет последней для Юки Цуноды в команде Ред Булл, сообщает GPBlog.

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"Быки" уже ищут нового напарника для Макса Ферстаппена после провального старта японского пилота. Лучшим результатом Цуноды в нынешнем сезоне является 9 место на Гран-при Бахрейна. Также он дважды финишировал десятым. Такие выступления лишают Ред Булл каких-либо шансов на победу в Кубке конструкторов несмотря на неплохие результаты Макса Ферстаппена.

Ожидается, что Цунода может вернуться в команду Рэйсинг Буллз или же стать резервным пилотом Астон Мартин.

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