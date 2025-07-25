Серхио Люль останется в Реале как минимум до 2026 года. Об этом официально сообщила мадридская команда.

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37-летний защитник стал настоящей легендой королевского клуба и, несмотря на свой возраст, продолжает поражать игрой. За Реал Люль выступает с 2007 года и следующая кампания станет девятнадцатой в карьере культового защитника за "бланкос".

В сезоне 2024/25 Серхио сыграл 40 матчей. В его активе в среднем 6,6 очка за игру.

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