Реал продлил контракт с легендарным баскетболистом – он уже 18 лет в команде
18:10 - Читати українською
Баскетбольный клуб Реал достиг договоренности о продлении соглашения с Серхио Люлем.
Серхио Люль останется в Реале как минимум до 2026 года. Об этом официально сообщила мадридская команда.
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37-летний защитник стал настоящей легендой королевского клуба и, несмотря на свой возраст, продолжает поражать игрой. За Реал Люль выступает с 2007 года и следующая кампания станет девятнадцатой в карьере культового защитника за "бланкос".
В сезоне 2024/25 Серхио сыграл 40 матчей. В его активе в среднем 6,6 очка за игру.
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