Определилась восьмерка команд, которые будут бороться за главный трофей Старого континента.

Евролига, плей-ин плей-ин

Реал (Испания) – Бавария (Германия) – 93:71 (33:17, 19:16, 21:22, 20:16)

НБА: определились все пары первого раунда плей-офф

Накануне была разыграна последняя путевка в стадию плей-офф, где встречались Реал и Бавария. Мадридцы с существенным преимуществом одолели мюнхенцев, а самым результативным в игре стал хорватский форвард "сливочных" Марио Хезоня (19 очков, 7 подборов и 1 передача).

Благодаря победе Реал в четвертьфинале сыграет против победителя регулярного чемпионата – греческого Олимпиакоса. Дебютант Евролиги Париж встретится с турецким Фенербахче. Барселона будет противостоять Монако, а действующий чемпион Панатинаикос сразится с Анадолу Эфесом.

Четвертьфинальные пары Евролиги сезона 2024/25:

Олимпиакос – Реал

Фенербахче – Париж

Панатинаикос – Анадолу Эфес

Монако – Барселона

Напомним, первые четвертьфинальные поединки состоятся 22-23 апреля. Противостояния продлятся до трех побед одной из команд.

К слову, этого сезона впервые в истории Финал четырех пройдет за пределами Старого света – событие примет город Абу-Даби. Матчи состоятся 23-25 мая.