Состоялись очередные матчи плей-офф баскетбольной Евролиги. Результаты и отчет об играх читайте в этой новости на "Футбол24+".

Евролига, четвертьфиналы

Реал – Олимпиакос – 80:72 (28:21, 10:23, 20:12, 22:16)

Олимпиакос ведет в серии 2:1

Париж – Фенербахче – 88:98 ОТ (18:22, 22:26, 21:17, 19:17, 8:18)

Фенербахче победил в серии 3:0

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Мадридский Реал не позволил Олимпиакосу, который финишировал первым в регулярном чемпионате, закончить четвертьфинальную серию в третьем матче. Теперь королевский клуб надеется на ремонтаду в четвертьфинальном протистоянии после напряженной победы.

Фенербахче стал первым участником финала четырех Евролиги, всухую переиграв Париж в серии. Французская команда боролась до конца, но турки дожали соперников в овертайме.