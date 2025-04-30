Реал победил Олимпиакос, Фенербахче одолел Париж и стал первым участником финала четырех баскетбольной Евролиги
Состоялись очередные матчи плей-офф баскетбольной Евролиги. Результаты и отчет об играх читайте в этой новости на "Футбол24+".
Евролига, четвертьфиналы
Реал – Олимпиакос – 80:72 (28:21, 10:23, 20:12, 22:16)
Олимпиакос ведет в серии 2:1
Париж – Фенербахче – 88:98 ОТ (18:22, 22:26, 21:17, 19:17, 8:18)
Фенербахче победил в серии 3:0
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Мадридский Реал не позволил Олимпиакосу, который финишировал первым в регулярном чемпионате, закончить четвертьфинальную серию в третьем матче. Теперь королевский клуб надеется на ремонтаду в четвертьфинальном протистоянии после напряженной победы.
Фенербахче стал первым участником финала четырех Евролиги, всухую переиграв Париж в серии. Французская команда боролась до конца, но турки дожали соперников в овертайме.