Разгромная победа Свёнтек над российской американкой в историческом финале Уимблдона – ВИДЕО
12 июля 21:27 - Читати українською
Четвертая ракетка мира Ига Свёнтек в решающем матче английского турнира всухую разбила американку Аманду Анисимову. Видео избиения смотрите в этой новости на "Футбол 24+".
Свёнтек без особых проблем одолела Анисимову, потратив на победу менее часа. Ига стала первой представительницей Польши, которая выиграла Уимблдон (как среди мужчин, так и среди женщин).
Свьонтек стала победительницей Уимблдона-2025, "насухо" уничтожив россиянку из США – полька завоевала уже шестой титул мэйджора
Кроме того, такая сухая победа стала первой с 1911 года, когда финал женского одиночного разряда Уимблдона завершился со счетом 6:0, 6:0.
Уже на следующей неделе Свьонтек вернется в топ-3 мирового рейтинга.
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