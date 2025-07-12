Четвертая ракетка мира Ига Свёнтек в решающем матче английского турнира всухую разбила американку Аманду Анисимову. Видео избиения смотрите в этой новости на "Футбол 24+".

Свёнтек без особых проблем одолела Анисимову, потратив на победу менее часа. Ига стала первой представительницей Польши, которая выиграла Уимблдон (как среди мужчин, так и среди женщин).

Свьонтек стала победительницей Уимблдона-2025, "насухо" уничтожив россиянку из США – полька завоевала уже шестой титул мэйджора

Кроме того, такая сухая победа стала первой с 1911 года, когда финал женского одиночного разряда Уимблдона завершился со счетом 6:0, 6:0.

Уже на следующей неделе Свьонтек вернется в топ-3 мирового рейтинга.