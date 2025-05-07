После завершения этапа Формулы 1 в Майами команда Макларен оказалась в центре внимания из-за вопроса о законности конструкции задних тормозов.

Техническая комиссия FIA не обнаружила нарушений после проведения детального анализа, сообщает The Race.

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По информации источника, представители FIA провели серию проверок после финиша Гран-при Майами, в частности уделили внимание системе охлаждения задних тормозных элементов на болиде MCL39. Причиной интереса стали подозрения со стороны соперников, которые считали, что команда из Уокинга использует технологии, которые могут влиять на температуру задних шин вне регламента.

Особый резонанс вызвали тепловизионные изображения, которые якобы предоставила команда Ред Булл – на них были зафиксированы необычно холодные зоны. Однако никаких технических отклонений обнаружено не было.

Ожидается, что FIA официально обнародует итоги расследования ближе к уикенду в Имоле.

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