Победитель ОИ-1992 в Барселоне Георгий Погосов вспомнил, как во время соревнований погиб его товарищ Владимир Смирнов.

– В юности вы дружили с будущим олимпийским чемпионом Владимиром Смирновым, который жил на Оболони. В 1982-м на чемпионате мира он трагически погиб из-за того, что рапира соперника Маттиаса Бера сломалась, а ее обломок пробил маску нашего спортсмена. Что вы помните о Смирнове?

– Мы часто возвращались домой с тренировок на метро. Отказывался верить в эту трагедию. Это был год моего попадания в сборную СССР. Я был на похоронах, однако к гробу не сумел подойти. Не потому, что боялся, а потому, что не хотел оставлять в памяти ту картину. Запомнил Володю другим – улыбающимся и счастливым.

Олимпийская чемпионка Кравацкая откровенно рассказала, почему пропустит ЧМ-2025 по фехтованию: "Вижу, как ее становится меньше"

– Если бы не нелепая смерть, то Смирнов мог достичь еще больших высот?

– Володя был машиной, которая не остановится ни перед чем. Это замечательный пример для подражания, настоящий лидер. Когда мы играли в футбол и я отдавал хороший пас, то ловил на себе одобрительный взгляд Смирнова. Мол, молодец, хорошо отдал. В такие моменты чувствовал на душе облегчение. Очень волевой парень с незаурядной уверенностью и харизмой.

– Как могла сломаться и рапира?

– Это уникальный случай. Если вы ломаете ветку дерева, то она ломается поперек. А рапира Бера сломалась вдоль и стала шилом. К тому же Смирнов не взял свою маску, а одолжил у шпажиста.

– Она менее надежная?

– Саблисты рубят в основном. А шпажисты преимущественно колют. Возможно, одно звено маски было деформировано. На самом деле мне сложно судить, почему так случилось, – рассказал Погосов в интервью Спорт24.

Напомним, Владимир Смирнов – обладатель трех медалей на Олимпиаде в Москве (золото в личном первенстве на рапирах, серебро в командном первенстве рапиристов и бронза в командном первенстве по фехтованию на шпагах). Также был обладателем Кубка мира 1980 и 1981 годов.

На ЧМ-1982 по фехтованию в поединке с Маттиасом Бером у соперника сломалась рапира, обломок которой пробил маску Смирнова и через глаз травмировал мозг. Владимир 8 дней, пробыв в искусственной коме, спасти его не удалось. Этот случай повлек за собой изменение экипировки спортсменов с целью повышения безопасности. Также изменились и требования к прогибу клинка или погрузки на кончик рапиры или шпаги.

"В объятиях Путина": олимпийская чемпионка осудила FIE за допуск россиян на ЧМ-2025