Эмма Радукану и Эна Шибахара провели встречу первого раунда Открытого чемпионата США. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, женщины, 1/64 финала

Эмма Радукану (Великобритания, WTA № 35) – Эна Шибахара (Япония, WTA № 130) – 6:1, 6:2

22-летняя Радукану в 2021 году стала чемпионкой Открытого чемпионата США – в финале она в двух сетах (6:4, 6:3) переиграла канадку Лейлу Фернандес. После того победного финала британка почти четыре года не выигрывала на кортах в Нью-Йорке.

В 2022 году Радукану в первом раунде проиграла представительнице Франции Ализе Корне – 3:6, 3:6. В 2023 году Эмма участия в US Open не принимала, а через год снова на старте потерпела неудачу во встрече с американкой Софией Кенин – 1:6, 6:3, 4:6.

Встреча с японкой Эной Шибахарой, которая стала одной из победительниц квалификации, сложилась для Радукану неожиданно легко – за 63 минуты Эмма победила в двух сетах (6:1, 6:2).

Во втором раунде US Open – 1/32 финала – Радукану ждет либо Тжен Дженис (Индонезия, WTA № 147), либо "нейтральная" россиянка Вероника Кудерметова (WTA № 26).

Emma Raducanu gets her first US Open match win since 2021!



She defeats Shibahara 6-1 6-2 in just over an hour. pic.twitter.com/kFPOa48Dem — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2025

