НБА может кардинально изменить формат Матча всех звезд. По информации ESPN, лига совместно с профсоюзом игроков вынесла на обсуждение идею проведения поединка с участием трех команд.

Речь идет о создании двух сборных США и отдельной команды, состоящей из лучших легионеров НБА. На заседании комитета соревнований эту концепцию уже обсуждали владельцы клубов, менеджеры и игроки, и реакция была в целом положительной.

Согласно плану, три команды сыграют между собой матчи по 12 минут. Такой подход должен повысить конкуренцию и дать возможность иностранным баскетболистам получить больше шансов на участие. Сегодня около 70% игроков НБА составляют американцы, поэтому формат "США против мира" выглядит логичным шагом.

Предыдущий формат с четырьмя командами, которые соревновались в матчах до 40 очков, получил смешанные отзывы. Многие игроки жаловались на затяжные паузы между играми, что снижало уровень интереса.

Матч всех звезд-2026 пройдет 15 февраля в Лос-Анджелесе на новой арене Intuit Dome, домашней площадке Клипперс.

