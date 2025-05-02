Главным событием стал титульный бой в бриджервейте (недавно созданной весовой категории), в котором украинец Сергей Радченко (11-7, 5 КО) претендовал на титул WBC, который защищал Кевин Лерена из ЮАР (30-3, 14 КО). Впервые в истории нашей страны украинец провел бой за звание чемпиона мира в Африке.

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Сенсации не произошло – опытный Лерена имел огромное преимущество и при поддержке домашних трибун не оставил Радченко никаких шансов. Во втором раунде Сергей трижды падал на землю (дважды побывал в нокдауне), но смог устоять на ногах до гонга.

Однако на старте следующей трехминутки он пропустил болезненный удар и команда украинца досрочно прекратила бой, выбросив на ринг белое полотенце.

Таким образом, Лерена защитил пояс WBC в бриджервейте техническим нокаутом в 3-м раунде (из 12), а Радченко потерпел 8-е поражение на профи-ринге.

Интересно, что за свою профессиональную боксерскую карьеру Лерена уже в четвертый раз дрался с украинцами – ранее он поочередно победил Игоря Пилипенко (в Дании в 2015 году), Дмитрия Кучера (в 2018 году в Южной Африке) и Романа Головащенко (в Азербайджане в 2018 году).

Напомним, что Радченко длительное время работал спарринг-партнером в тренировочных лагерях Владимира Кличко и Александра Усика, а Лерена в декабре 2022 года проиграл чемпионский бой Даниэлю Дюбуа, с которым в июле будет драться Усик.

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