Континентальный тур, Марсель (Франция), прыжки в высоту, женщины (топ-3)

1. Екатерина Табашник (Украина) – 1,88 м

1. Татьяна Гусин (Греция) – 1,88 м

3. Мария Вукович (Черногория) – 1,85 м

Рекорд сезона Дорощука едва устоял на этапе Бриллиантовой лиги в Монако – результат украинца держится с марта

Десять спортсменок вышли в сектор для прыжков в высоту на "бронзовом" этапе Континентального тура, который состоялся в Марселе (Франция). Для Табашник этот старт стал пятыми в летней части 2025 года, в частности третьими международными. И впервые в сезоне украинка победила на международном уровне.

Главная борьба за победу развернулась на высоте 1,88 метра. Табашник и Гусин из Греции безошибочно преодолели планку, а вот их соперницы сплоховали – они ни одной из своих попыток не использовали. После этого украинка и ее оппонентка заявили высоту 1,91 метра, но ее не покорили и с одинаковым результатом по количеству попыток разделили первое место в итоговом протоколе.

Умер выдающийся украинский легкоатлет – он является автором эпохального результата в тройном прыжке