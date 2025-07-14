Прыгунья в высоту Табашник выиграла этап Континентального тура в Марселе – установила новый рекорд стадиона
Екатерина Табашник завоевала первое золото международного старта в летней части сезона-2025.
Континентальный тур, Марсель (Франция), прыжки в высоту, женщины (топ-3)
1. Екатерина Табашник (Украина) – 1,88 м
1. Татьяна Гусин (Греция) – 1,88 м
3. Мария Вукович (Черногория) – 1,85 м
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Десять спортсменок вышли в сектор для прыжков в высоту на "бронзовом" этапе Континентального тура, который состоялся в Марселе (Франция). Для Табашник этот старт стал пятыми в летней части 2025 года, в частности третьими международными. И впервые в сезоне украинка победила на международном уровне.
Главная борьба за победу развернулась на высоте 1,88 метра. Табашник и Гусин из Греции безошибочно преодолели планку, а вот их соперницы сплоховали – они ни одной из своих попыток не использовали. После этого украинка и ее оппонентка заявили высоту 1,91 метра, но ее не покорили и с одинаковым результатом по количеству попыток разделили первое место в итоговом протоколе.
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