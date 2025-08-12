Серхио Перес пропускает сезон 2025 года после того, как Ред Булл решил досрочно прекратить с ним. Ему так и не удалось быстро найти новую команду.

Как сообщает PlanetF1, Перес вернется в Формулу-1. Мексиканец подпишет контракт с американской командой Кадиллак, которая дебютирует в чемпионате в 2026 году. Официальное объявление ожидается уже в ближайшие недели, вероятно во время Гран-при Италии в Монце.

Перес – не единственный кандидат Кадиллака. Команда на второе место рассматривает несколько вариантов, в частности молодых пилотов из Формулы-2 и резервных гонщиков других команд.

Стоит заметить, несмотря на прошлогоднюю неудачу, Серхио Перес является одним из самых опытных пилотов. За Ред Булл он выступал вместе с Максом Ферстаппеном.

