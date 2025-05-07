– Я бы предположил, что в 38 лет ты хочешь провести титульный бой как можно скорее, потому что время работает против тебя. Это твой план?

– Ну, да, но есть ли у меня возможность драться за титул в следующем бою? Не чувствую, что мне нужно время на раскачку или любые промежуточные бои. Я провел один промежуточный бой, но я готов к любым вызовам.

"Победа над ним позволит войти в историю": украинский экс-чемпион мира стремится провести бой с россиянином

Поскольку я имею большой опыт, то знаю, как подготовиться к этим большим боям. Мне на самом деле не нужно это время, чтобы снова настроиться. Просто назначьте мне дату, и я буду готов, – сказал Гвоздик для BoxingScene.

Напомним, что Александр Гвоздик – чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе (2018-2019 г.), бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, чемпион летней Универсиады 2013 года.

Гвоздик досрочно завершил поединок, нокаутировав американца в 3-м раунде – видео эффектного камбэка украинца