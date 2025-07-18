"Просранный матч. Без борьбы, без желания бороться. Ни о какой усталости и слова не может быть, прекрасно себя чувствовали.

Украина сенсационно проиграла друзьям России со дна волейбольной Лиги наций – выход в плей-офф зависит от последнего тура

Проиграли важный матч. Не знаю – дальше есть шансы у нас или нет. Здесь уже зависит от того, как мы сыграем, как соперники сыграют. Поэтому так. Спасибо", – сказал Тупчий в эфире личного Telegram-канала.

Добавим, что пока Украина держится в заветной топ-8, но после всех матчей 11-го тура рискует выпасть из нее. 20 июля "сине-желтые" завершат основной этап игрой против Канады, где очень нужна победа.