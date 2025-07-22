Известие о смерти Винокурова-младшего сообщила официальная страница Велосипедного спорта Украины в Facebook.

Экс-тренер сборной СССР поддерживает Россию и готов идти воевать в Украину

Кирилл Винокуров встал в ряды Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения армии России в Украину. Он служил в 3-й штурмовой бригаде.

Винокуров-младший был активным представителем велосипедного сообщества Украины. Он тренировался в родном Харькове и учился во Львовском училище физической культуры.

Андрей Винокуров, отец Кирилла, дважды был бронзовым призером чемпионата Европы и один раз выиграл серебро континентального первенства.

У Кирилла Винокурова осталась маленькая дочь.

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