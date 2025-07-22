Прославленный украинский велосипедист потерял сына на войне с Россией
Кирилл Винокуров, сын Андрея Винокурова, погиб на фронте.
Известие о смерти Винокурова-младшего сообщила официальная страница Велосипедного спорта Украины в Facebook.
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Кирилл Винокуров встал в ряды Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения армии России в Украину. Он служил в 3-й штурмовой бригаде.
Винокуров-младший был активным представителем велосипедного сообщества Украины. Он тренировался в родном Харькове и учился во Львовском училище физической культуры.
Андрей Винокуров, отец Кирилла, дважды был бронзовым призером чемпионата Европы и один раз выиграл серебро континентального первенства.
У Кирилла Винокурова осталась маленькая дочь.
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