Пропалестинские активисты снова сорвали финиш этапа на Вуэльте-2025
Представители команды Israel-Premier Tech в очередной раз оказались под угрозой.
Оргкомитет Вуэльты-2025 был вынужден досрочно завершить 16-й этап веломногодневки за 8 км до финиша, сообщила пресс-служба соревнований.
Скандал на Вуэльте – протесты в поддержку Палестины сорвали финиш этапа
В проведение этапа снова вмешались пропалестинские активисты, которые выступают против участия в многодневке израильской команды Israel-Premier Tech.
Ранее активисты уже срывали 5-й и 11-й этапы гонки. Для сдерживания протестующих с флагами Палестины и плакатами вызывали полицию. Несмотря на первый инцидент, команда Israel-Premier Tech отказалась покидать гонку.
Активисты считают присутствие израильской команды неприемлемым из-за политических мотивов, связанные с израильско-палестинской войной.
Напомним, что финал велогонки Вуэльта-2025 запланирован на 14 сентября в Мадриде.
Израильская велокоманда внесла изменения в свою форму из-за пропалестинских болельщиков