Представители команды Israel-Premier Tech в очередной раз оказались под угрозой.

Команду Israel-Premier Tech пытались подтолкнуть к снятию с гонки / Israel-Premier Tech

Оргкомитет Вуэльты-2025 был вынужден досрочно завершить 16-й этап веломногодневки за 8 км до финиша, сообщила пресс-служба соревнований.

В проведение этапа снова вмешались пропалестинские активисты, которые выступают против участия в многодневке израильской команды Israel-Premier Tech.

Ранее активисты уже срывали 5-й и 11-й этапы гонки. Для сдерживания протестующих с флагами Палестины и плакатами вызывали полицию. Несмотря на первый инцидент, команда Israel-Premier Tech отказалась покидать гонку.

Активисты считают присутствие израильской команды неприемлемым из-за политических мотивов, связанные с израильско-палестинской войной.

Напомним, что финал велогонки Вуэльта-2025 запланирован на 14 сентября в Мадриде.

