Велокоманда Israel-Premier Tech не выступит на Джиро дель Эмилия в Болонье из-за угрозы акций протеста.

Как сообщает BBC Sport, организаторы престижной итальянской гонки Джиро дель Эмилия исключили команду Israel-Premier Tech из списка участников. Приняли это решение из соображений безопасности из-за вероятности пропалестинских протестов в Болонье.

В последние дни в городе появлялись сообщения о потенциальных акциях, цель которых – сорвать проведение гонки. В таких условиях организаторы решили отозвать приглашение для израильской команды.

Israel-Premier Tech планировала выступить составом из пяти британских велогонщиков, среди которых – легенда велоспорта и четырехкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум. Команда зарегистрирована в Израиле и принадлежит бизнесмену Сильвану Адамсу.

"Нам сообщили, что наше приглашение отозвали. Организаторы ссылаются на проблемы безопасности, связанные с запланированными протестами, которые угрожают сорвать гонку. Мы очень сожалеем, что угрозы насилием мешают нашему спорту", – говорится в заявлении представителя команды.

Стоит напомнить, что ранее пропалестинские протесты влияли и на Вуэльту-2025. Тогда из-за давления на организаторов один из этапов был досрочно завершен, а финальный этап вообще остался без победителя, даже несмотря на то, что команда убрала название с формы гонщиков.

Мировой руководящий орган велоспорта UCI уже высказал свою позицию: израильские спортсмены и в дальнейшем будут получать приглашения на международные туры, несмотря на призывы к бойкоту.

