"Никакой спешки, но это то (завершить карьеру – прим.), что ему нужно сделать сейчас. Он захочет еще одного боя, я знаю, что захочет. Но ему нужно сесть со своей семьей и серьезно подумать о будущем. Легкого пути назад у него не будет.

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Но что бы он ни делал, мы будем его поддерживать. Когда вы становитесь старше в боксе, конечно, когда вы боретесь так, как это делает Джо, нужно действительно думать о том, какие последствия будут в будущем. Он прекрасный человек, один из лучших людей, с которыми я когда-либо работал, и я просто хочу для него самого лучшего", – приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, поражение в бою с Филипом Хрговичем стало для Джо Джойса уже четвертым в последних пяти поединках. Последней победой стал бой с Кэшем Али.

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