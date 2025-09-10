Дэвид Хиггинс уверен, что Джозеф Паркер и Александр Усик о бое не договорятся.

Дэвид Хиггинс, промоутер новозеландского боксера Джозефа Паркера, не сомневается, что Александр Усик откажется от поединка с Джозефом Паркером, поэтому переговоры о бое не состоятся.

Паркер прокомментировал скандальное видео с танцами Усика – предположил, почему бой с украинцем может не состояться

"Приятно, что (WBO) сказали, что Усик должен драться с победителем. Из лагеря (Усика) очень мало новостей и информации о предстоящем поединке. Сложно сказать. Если бы мне пришлось поставить на кон весь свой дом, то я бы сказал, что он, вероятно, не захочет (драться с Паркером)", – цитирует Хиггинса Bad Left Hook, ссылаясь на Sky Sports.

Напомним, Джозеф Паркер свой следующий бой проведет против Фабио Уордли в Лондоне 25 октября. Усик, согласно решению WBO, будет обязан встретиться с победителем этого поединка за полноценный титул организации.

Команда Паркера не ждет бой с Усиком – украинец комментировать ситуацию не захотел