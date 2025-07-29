Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, при каких условиях может состояться бой его подопечного против Джейка Пола.

– Мы планируем драться с кем-то другим, кроме Джейка Пола, просто потому, что не можем рассчитывать на то, что Джейк согласится на бой.

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Это огромный бой. Чем больше о нем говоришь, тем больше понимаешь, насколько он важен, и если Джейк Пол хочет его провести, мы это сделаем. Но мы также должны планировать наше будущее, и Эй Джей хочет драться в декабре.

– Если я назову определенные суммы, вы можете сказать, согласится Джейк Пол или нет? 15 миллионов долларов.

– Нет шансов.

– 25 миллионов долларов.

– Нет шансов.

– 40 миллионов долларов.

– Уже теплее. Его окружают люди, которые вдалбливают ему в голову всякую чушь, говорят, что он второе пришествие Али. Он не идиот. Он знает о рисках, связанных с этим боем, и этот бой очень опасен. Мы должны серьезно учитывать это, когда проводим этот поединок. Но за правильную сумму денег за этот вирусный момент, я думаю, Джейк это сделает. Он не идиот. Он знает, что это опасно.

Посмотрите, что случилось с Фрэнсисом Нганну. Нганну уничтожил бы Джейка Пола", – сказал Хирн в интервью The Stomping Ground.

Напомним, в своем последнем поединке Энтони Джошуа проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа. Джейк Пол в июне победил по очкам экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего.

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