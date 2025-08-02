“С одной стороны, Тони Йока может драться с Джо Джойсом, тяжеловесом, которого он победил в финале Олимпиады 2016 года раздельным решением судей. Или же он может драться с Даниэлем Дюбуа, который будет стремиться восстановиться после поражения от Александра Усика две недели назад.

Зеленский провел встречу с Усиком: "Работаем совместно для Украины"

Тони поддерживает вариант, который выбрали Queensberry. У него есть много вариантов. Победа над одним из этих тяжеловесов сразу поставит его в выгодное положение в дивизионе.

Сейчас в супертяжелом весе очень интересно. Мы, возможно, непреднамеренно создали что-то вроде модели UFC в тяжелом дивизионе, где лучшие дерутся друг с другом снова и снова", – цитирует Фрэнка Уоррена Boxing Scene.

Добавим, что 33-летний француз Тони Йока провел 17 боев в профессиональной карьере: он одержал 14 побед и трижды проиграл.

Поклонник Путина из США заявил, что побил бы Усика: "Я не проигрывал никому"