Промоутер Ломаченко назвал самого непревзойденного боксера: "Лучший боец, которого я когда-либо видел"
Боб Арум оценил мастерство и талант японца Наоя Иноуэ.
Американский промоутер Боб Арум, который среди прочего работал с Василием Ломаченко, ранее считал, что легендарный Мухаммед Али является лучшим в истории боксером. Сейчас Арум свое мнение изменил.
Усик впервые прокомментировал возможный бой с Итаумой
"Али был величайшим бойцом в истории. Безусловно, величайшим тяжеловесом. Ни один тяжеловес не мог двигаться так, как он. Ни один тяжеловес не мог наносить удары под разными углами, как он", – сказал как-то Боб Арум в интервью Reuters после смерти Али.
Сейчас промоутер считает японского боксера Наоя Иноуэ лучшим в мире независимо от весовой категории
"Это лучший боец, которого я когда-либо видел, и неважно, в какой весовой категории или в чем-то еще. За почти шестьдесят лет, что я занимаюсь боксом, я никогда не видел никого подобного Иноуэ", – цитирует Арума Seconds Out.
Жертва Усика рассказал, как бы завершился бой украинца с Холифилдом: "Думаю, что он сделал бы то же самое"