Американский промоутер Боб Арум, который среди прочего работал с Василием Ломаченко, ранее считал, что легендарный Мухаммед Али является лучшим в истории боксером. Сейчас Арум свое мнение изменил.

"Али был величайшим бойцом в истории. Безусловно, величайшим тяжеловесом. Ни один тяжеловес не мог двигаться так, как он. Ни один тяжеловес не мог наносить удары под разными углами, как он", – сказал как-то Боб Арум в интервью Reuters после смерти Али.

Сейчас промоутер считает японского боксера Наоя Иноуэ лучшим в мире независимо от весовой категории

"Это лучший боец, которого я когда-либо видел, и неважно, в какой весовой категории или в чем-то еще. За почти шестьдесят лет, что я занимаюсь боксом, я никогда не видел никого подобного Иноуэ", – цитирует Арума Seconds Out.

