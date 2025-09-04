"Это произойдет 13 декабря в Манчестере. Он сейчас №1 в двух организациях. Соперником, конечно, станет кто-то из топ-10. Манчестер будет распродан, когда будет боксировать Мозес.

Я действительно верю, что этот парень имеет в арсенале все, чтобы нанести серьезный урон. И не только против Диллиана, но и в течение следующих 5-6-7 месяцев против тех соперников, которые помогут ему подниматься по лестнице вверх. Это могут быть победитель боя Хргович-Аделейе, Отто Валлин, Кубрат Пулев, возможно. Есть несколько ребят, за которыми я слежу.

Бой Итаума-Дюбуа однажды будет огромным. Собственно, Мозес против любого – это большое событие. Это будет что-то вроде боя Джошуа против Тайсона. Посмотрите на Джошуа – он тоже выходит после нескольких поражений", – сказал Уоррен в интервью BoxNation.

Напомним, в своем последнем поединке Мозес Итаума нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде.

