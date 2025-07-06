"Тайсон Фьюри сказал, что хочет вернуться, поэтому посмотрим, что теперь произойдет. У нас большой бой 19 июля (Усик против Дюбуа), и я думаю, он определит, как все пойдет дальше. Да, Фьюри сказал, что хочет вернуться, и я поддержу его в этом.

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Он хочет вернуться, и четко об этом сказал. Я знаю, почему он хочет этот бой. Посмотрим, что случится 19 июля. Я лично думаю, что Даниэль победит, поэтому посмотрим. Это интересное время, и также все зависит от того, как пройдет сам бой, как выступит каждый из них. Там будет побежден – как он проиграет, в каком поединке.

Я продолжаю говорить, что супертяжелый дивизион сейчас пылает. Есть некоторые замечательные поединки, которые нужно сделать. Возвращение Тайсона Фьюри – это огромная прибавка к уже имеющемуся набору. Противники третьего боя между Фьюри и Усиком? Я с этим не согласен.

Я знаю, что оба поединка были очень хороши для просмотра. Так почему бы не посмотреть это снова? Это были близкие бои. У людей свое мнение на то, кто выиграл, а кто проиграл, но факт в том, что это были близкие бои. Даже если Усика побьют, то это все еще хороший бой", – поделился Уоррен в интервью BoxNews.

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