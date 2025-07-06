Промоутер Фьюри – о возможной трилогии против Усика: "Я знаю, почему он хочет этот бой"
Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, прокомментировал заявление своего подопечного относительно организации третьего боя против Александра Усика.
"Тайсон Фьюри сказал, что хочет вернуться, поэтому посмотрим, что теперь произойдет. У нас большой бой 19 июля (Усик против Дюбуа), и я думаю, он определит, как все пойдет дальше. Да, Фьюри сказал, что хочет вернуться, и я поддержу его в этом.
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Он хочет вернуться, и четко об этом сказал. Я знаю, почему он хочет этот бой. Посмотрим, что случится 19 июля. Я лично думаю, что Даниэль победит, поэтому посмотрим. Это интересное время, и также все зависит от того, как пройдет сам бой, как выступит каждый из них. Там будет побежден – как он проиграет, в каком поединке.
Я продолжаю говорить, что супертяжелый дивизион сейчас пылает. Есть некоторые замечательные поединки, которые нужно сделать. Возвращение Тайсона Фьюри – это огромная прибавка к уже имеющемуся набору. Противники третьего боя между Фьюри и Усиком? Я с этим не согласен.
Я знаю, что оба поединка были очень хороши для просмотра. Так почему бы не посмотреть это снова? Это были близкие бои. У людей свое мнение на то, кто выиграл, а кто проиграл, но факт в том, что это были близкие бои. Даже если Усика побьют, то это все еще хороший бой", – поделился Уоррен в интервью BoxNews.
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