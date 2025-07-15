"Да, мы это обсуждали с Турки Аль аш-Шейхом. Он, очевидно, встретился с Джейком Полом на днях, и похоже, хотел бы организовать бой между ним и Энтони Джошуа. Хотя это действительно смелый шаг, чтобы сделать его. Мы с Энтони не ожидали подобной идеи и это не то, на чем сосредоточены. Однако если вариант боя с Джейком будет на столе, то я буду удивлен, если Джошуа откажется. Почему бы и нет?

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Наш план – подраться с Тайсоном Фьюри в следующем году. Но если удастся по ходу провести бой с Джейком Полом и положить конец всей этой истории – Эй Джей с радостью это сделает", – сказал Хирн для Talksport.

Напомним, недавно Джейк Пол победил по очкам бывшего чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса-младшего. Энтони Джошуа в последний раз выходил на ринг в сентябре прошлого года, тогда британец проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа.

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