"Это зависит от результатов. Я всегда говорил, что 2026 год, вероятно, будет его последним годом для Джошуа. Но теперь, учитывая задержку с возвращением, возможно, он продержится до 2027 года. Если он проиграет в следующем поединке, то, вероятно, это будет конец, ведь от него ожидают победы в этом бою.

Тогда, если это будет Фьюри или Усик или Дюбуа, кто бы это ни был, любое поражение заставит его серьезно задуматься о своем положении. Он хочет участвовать в больших боях, но просто хочет быть уверенным, что готов к этим боям, когда они состоятся", – приводит слова Хирна TalkSPORT.

В своем последнем поединке, который состоялся 21 сентября 2024 года, Энтони Джошуа проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа. Ранее сообщалось, что Джошуа может провести бой против олимпийского чемпиона 2020 года Тони Йоки.

