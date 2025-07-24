Хирн, который в частности представляет интересы экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, заявил, что украинский абсолютный чемпион мира уже должен уйти на пенсию. Промоутер решительный в своем заявлении: мол, Усику уже нечего доказывать и что-то еще выигрывать.

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"Что еще ему делать? Ему пора уходить на пенсию. Он прекрасно выступил против Дюбуа. Если ему нравится то, что он делает – успехов ему, пусть продолжает. Но что еще осталось ему сделать? Я просто не могу представить его поражение.

Усик – безоговорочный боксер номер один в рейтинге pound-for-pound в мире. Он на голову сильнее всех остальных. Он сенсационный, гений, великий боец своего поколения", – цитирует Хирна The Ring.

19 июля в Лондоне на Уэмбли Усик выиграл нокаутом в пятом раунде у Даниэля Дюбуа и второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона.

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