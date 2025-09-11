"Прежде всего, поздравляю Германию с выходом в полуфинал. Я мог бы начать говорить о том, что происходило на площадке, с первой минуты игры. Происходили очень странные вещи. Мне жаль игроков, но я не хочу об этом говорить, потому что это может унизить их игру. Это происходило не только в этом матче, но и на протяжении всего турнира.

Евробаскет-2025: Германия вырвала победу у Словении и вышла в полуфинал турнира

Я знаю, что у нас есть замечательная суперзвезда, Лука (Дончич), но игроки вокруг него, их усилия, это нелегко. Я имею в виду, это очень тяжело. Когда нас так не уважают, как сегодня, это просто больно. Мне больно видеть, как игроки сейчас страдают в раздевалке.

Я считаю, что мы сегодня играли в великолепный баскетбол. Я думаю, что мы были лучшей командой. Видимо, нам нужно извиниться за то, что мы были такой грязной командой, заработали так много фолов в последней четверти, особенно против команды Германии.

Имеем то, что имеем. Мы проиграли. Я действительно горжусь этими ребятами. Если бы я мог просто привести сюда всех 12 игроков, чтобы они получили стоячие аплодисменты, я бы это сделал. То, что они сделали этим летом, на этом чемпионате, против, думаю, лучшей команды чемпионата, немецкой команды, с теми именами, которые они имеют, с составом, который они имеют...

И переиграть их на протяжении всего матча – это уже большой успех. К сожалению, нам не удалось победить. Но я думаю, что мы можем уехать с этого чемпионата с высоко поднятой головой, даже если не все участники нашей команды смогут это сделать", – приводит слова Секулича BasketNews.

Евробаскет-2025: Грузия и Финляндия определили полуфиналиста турнира