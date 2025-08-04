Украинский игрок клуба НБА Юта Джаз признался в том, что сейчас травмирован и не может по этой причине помочь национальной команде Украины в матчах отбора к чемпионату мира 2027 года.

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"На данный момент у меня травма стопы. Прохожу лечение. По состоянию здоровья не могу помочь сборной, как бы я этого не хотел. Поэтому на эти игры не имею возможности помогать команде", – цитирует Михайлюка Base of Ukrainian sports.

Предстоящий сезон-2025/26 должен стать для Святослава Михайлюка уже восьмым в заокеанской НБА.

Михайлюк попал в список из пяти украинцев, которые играют за океаном, отказавшихся от приезда в расположение сборной Украины. Кроме Михайлюка, там также присутствуют Максим Шульга (Бостон Селтикс, НБА), Алексей Лень (экс-Лос-Анджелес Лейкерс, без контракта), Дмитрий Скапинцев (Рип Сити Ремикс, G-лига) и Владислав Семерич (Индиан Хиллс, студенческая лига NCAA).

На этой неделе сборная Украины по баскетболу проведет первые матчи в пре-квалификации чемпионата мира-2027. Соперники – сборные Словакии и Швейцарии.

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