"Проблема в том, что Усик держит всех за яйца": Чисора заявил, что его будущее зависит от украинца
Британский тяжеловес Дерек Чисора (36-13, 23 КО) рассказал о своих дальнейших боксерских планах.
"Кто станет моим следующим соперником? Мы хотим Джозефа Паркера. Фрэнк Уоррен может организовать этот бой. Если Усик откажется давать бой обязательному претенденту, то мы с Джозефом будем драться за полноценный титул.
Какова вероятность такого развития событий? Я не знаю. Никто не знает. Проблема в том, что Усик держит всех за яйца. Все титулы в его руках, все зависит от него. Планы лучших боксеров дивизиона зависят от Александра и его решений.
А насчет моего 50-го боя на ринге... Жена говорит, чтобы я оставил это дело. Но кто слушает своих жен?" – сказал Чисора в комментарии IFL TV.
Напомним, 19 июля Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира.
К слову, в 2020 году от украинца перепало и Чисоре, который проиграл Александру единогласным решением судей.