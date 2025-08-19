"Кто станет моим следующим соперником? Мы хотим Джозефа Паркера. Фрэнк Уоррен может организовать этот бой. Если Усик откажется давать бой обязательному претенденту, то мы с Джозефом будем драться за полноценный титул.

Жертва Кличко и Усика оценил вероятный бой Александра с Паркером: "Джозеф как девушка, на которую не встает"

Какова вероятность такого развития событий? Я не знаю. Никто не знает. Проблема в том, что Усик держит всех за яйца. Все титулы в его руках, все зависит от него. Планы лучших боксеров дивизиона зависят от Александра и его решений.

А насчет моего 50-го боя на ринге... Жена говорит, чтобы я оставил это дело. Но кто слушает своих жен?" – сказал Чисора в комментарии IFL TV.

Напомним, 19 июля Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира.

К слову, в 2020 году от украинца перепало и Чисоре, который проиграл Александру единогласным решением судей.

Усик на распутье после нокаута Дюбуа – что дальше?