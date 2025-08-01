Призер Парижа-2024 прервал 18-летнюю гегемонию Китая на ЧМ в прыжках с 3-метрового трамплина
Осмар Ольвера вписал свое имя в историю водных видов спорта.
ЧМ-2025 по прыжкам в воду, 3-метровый трамплин, мужчины, финал
1. Осмар Ольвера (Мексика) – 529,55 балла
2. Юань Цао (Китай) – 522,70 балла
3. Зонгюань Вань (Китай) – 515,55 балла
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Ольвера приехал в Сингапур на чемпионат мира-2025 действующим бронзовым призером соревнований и обладателем "бронзы" Олимпиады-2024. В обоих случаях он уступил "золото" двум представителям Китая – Се Сии и Зонгюань Ваню.
История последних чемпионатов мира ничего хорошо Осмару не сулила – до этого 11 подряд розыгрышей, начиная с 2007 года, пять разных представителей Китая завоевывали "золото". Однако, Ольвер китайскую гегемонию прервал.
В квалификации мексиканец показал второй результат после Ваня (451,90 балла), в полуфинале – проиграл сразу обоим китайцам и занял третье место (472,50 балла).
В финале Осмар Ольвера сразу вышел на первую позицию, но после третьего прыжка первенство потерял. Вернул он его себе после пятой попытки и удержал до победного завершения.
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