Осмар Ольвера вписал свое имя в историю водных видов спорта.

ЧМ-2025 по прыжкам в воду, 3-метровый трамплин, мужчины, финал

1. Осмар Ольвера (Мексика) – 529,55 балла

2. Юань Цао (Китай) – 522,70 балла

3. Зонгюань Вань (Китай) – 515,55 балла

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Ольвера приехал в Сингапур на чемпионат мира-2025 действующим бронзовым призером соревнований и обладателем "бронзы" Олимпиады-2024. В обоих случаях он уступил "золото" двум представителям Китая – Се Сии и Зонгюань Ваню.

История последних чемпионатов мира ничего хорошо Осмару не сулила – до этого 11 подряд розыгрышей, начиная с 2007 года, пять разных представителей Китая завоевывали "золото". Однако, Ольвер китайскую гегемонию прервал.

В квалификации мексиканец показал второй результат после Ваня (451,90 балла), в полуфинале – проиграл сразу обоим китайцам и занял третье место (472,50 балла).

В финале Осмар Ольвера сразу вышел на первую позицию, но после третьего прыжка первенство потерял. Вернул он его себе после пятой попытки и удержал до победного завершения.

Osmar Olvera was flawless all day, even in the sixth round, he didn’t flinch



His reward? A well-earned gold in the 3m Springboard! #Diving #AQUASingapore25 pic.twitter.com/cYyTOOEQci — World Aquatics (@WorldAquatics) August 1, 2025

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