Австралийская прыгунья в высоту Никола Олислагерс, действующая чемпионка мира в помещениях и призер Олимпийских игр в Токио и Париже, призналась в том, что украинка Ярослава Магучих ее очень сильно вдохновляет.

Магучих выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне – за финал будет бороться еще одна украинка

"Ярослава – моя любимая соперница в секторе. Мы любим подталкивать друг друга. Когда она прыгает 2 метра – это вдохновляет меня.

Поэтому классно снова вернуться в сектор, пробовать прыгать на 2 метра. И на будущее, в Швейцарии мы можем подталкивать друг друга еще больше. Когда люди смотрят на нас, они хотят видеть более высокие прыжки", – цитирует Олислагерс Суспільне Спорт.

Магучих и Олислагерс в среду, 20 августа, встретятся в секторе для прыжков на очередном этапе Бриллиантовой лиги, который будет проходить в Лозанне.

Магучих призналась в изменениях техники прыжка накануне очередного этапа Бриллиантовой лиги