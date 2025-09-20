Серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в тяжелом весе Ричард Торрес рассказал, что Мозесу Итауми не стоит отказываться от боя с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком.

Украинский боксер супертяжелого веса бросил дерзкий вызов экс-чемпиону мира, которого бил Тайсон Фьюри

"Если бы я был Итаумой, то принял бы бой (против Усика) в любой день. Если я – боец-тяжеловес, то должен твердо верить, что я – лучший в мире, что меня никто не победит", – цитирует Торреса Boxing Scene.

26-летний Ричард Торрес провел среди профи 13 победных боев (11 – нокаутами). 5 апреля этого года в своем последнем поединке американец выиграл у итальянца Гвидо Вианелло единогласным судейским решением. Победа принесла Торресу три пояса – IBF North American, North American Boxing и WBO NABO.

