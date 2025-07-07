Бронзовая олимпийская призерка Токио-2020 (тройной прыжок) в июне неожиданно пропустила домашний чемпионат Европы. Теперь 29-летняя Пелетейро раскрыла причину – она с мужем Бенджамином Компаоре ожидает второго ребенка! Испанка находится лишь на седьмой неделе беременности, поэтому пропустит и чемпионат мира, который в сентябре будет принимать Токио.

"Доченька с бабушкой": Геращенко вернулась к тренировкам после беременности

"Это не был запланированный ребенок. На самом деле, я была шокирована несколько дней. Мне пришлось обсуждать это с терапевтом, потому что мы не ждали ребенка. Все ваши краткосрочные и среднесрочные планы рушатся, особенно профессиональные. Понадобилось несколько дней, чтобы смириться с этим. Я спортсменка, но жизнь весит гораздо больше. Нельзя грустить из-за такой замечательной новости, как беременность", – рассказала Пелетейро.

Для пары это будет второй совместный ребенок после дочери Луа, которая родилась в декабре 2022 года. У Бенджамина Компаоре есть еще три дочери от предыдущего брака.