Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, двукратный серебряный призер Олимпиады, призвал не делать выводы из действий одного человека, который в Фастове расстрелял двух азербайджанцев.

"Я не могу остаться в стороне и должен прокомментировать трагическую новость, которая унесла жизнь моего соотечественника и оставила еще одного тяжело раненым.

"Не пренебрегайте тревогами": машина Беленюка получила повреждения во время атаки РФ – ВИДЕО

Тот, кто совершил это преступление, не имеет права называться человеком. Он лишил жизни азербайджанца – отца и сына – только из-за его национальности и того, что он не воевал. Но это не поступок мужчины, а жестокость, недостойная человека.

Хочу особо подчеркнуть: азербайджанцы и украинцы всегда были и остаются дружественными народами. Мы живем здесь десятилетиями, бок о бок, в мире и уважении. Мы чувствуем Украину своим домом и во все трудные времена стояли рядом. Сотни наших соотечественников отдали жизнь за свободу этой страны, сотни сегодня продолжают защищать ее на передовой. Многие мои соотечественники поднимают флаг Украины на всех аренах мира и чувствуют себя здесь как дома.

Обращаюсь к своим соотечественникам: не делайте выводов из поступка одного преступника. Его действие не отражает отношение украинцев к нам. Мы приложим все усилия, чтобы виновный понес полное наказание.

Каждый, кто проявляет агрессию к азербайджанцам, которые живут в Украине, играет на руку кремлю, на фоне последних событий и конфликта Азербайджана и России, такие действия являются целью нашего врага – для расшатывания дружеских отношений Украинцев и Азербайджанцев в Украине!

Сегодня нас объединяет общее горе и общее будущее. Мы должны быть сильными и помнить: дружбу наших народов ничто и никто не сможет разрушить", – написал Насибов в Instagram.

31 августа в Фастове между преступником и еще двумя мужчинами – отцом и сыном – произошел конфликт. Нарушитель закона вернулся с оружием и сделал несколько выстрелов. Как следствие, 28-летний мужчина в больнице умер, а его отец получил ранения. Есть предположение, что конфликт имел место на национальной почве.

"Мне предлагали вдвое больше": серебряный призер Олимпиады отказался сменить гражданство Украины