Футзальный клуб SkyUp Futsal, который по итогам сезона-2024/25 завоевал бронзовые медали в украинской Экстра-лиге, объявил о прекращении сотрудничества с бомбардиром Шаропиньо и универсалом Романом Бакумом. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

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"Искренне благодарны Шаропиньо за его усилия и замечательные снайперские способности!", – говорится, в частности, в релизе SkyUp Futsal.

Шаропиньо за полгода выступлений за киевскую команду забил 30 голов и сделал 11 ассистов. Его показатель результативности является в клубной истории SkyUp Futsal четвертым.

Бакум защищал цвета SkyUp Futsal с сентября 2021 года. Роман провел за команду 92 матча, забил 39 голов.

Как известно, по завершении сезона-2024/25 киевские клубы SkyUp Futsal и Аврора объявили об объединении ради успешного выступления в Лиге чемпионов.

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