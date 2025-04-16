"Пришло время сказать правду. С детства я мечтала о карьере профессиональной теннисистки. Я прошла через множество испытаний и препятствий на пути к своей мечте. Я вложила всю свою силу, душу, себя целиком.

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Быть профессиональной спортсменкой – это тяжелый труд, и я думаю, все игроки согласятся со мной. Это работа, в которой ты должен отдаваться на 100% каждый день.

Даже в худших кошмарах я не могла представить, что профессиональный тур, который я считала своим домом, станет страшным и чужим местом, где генеральный директор организации сознательно совершил моральное насилие против меня, что привело к панической атаке и неспособности выполнять свою работу.

Я говорила об этом открыто и прямо. Я пыталась найти защиту и справедливость в рамках WTA. Но в ответ я столкнулась с равнодушием и несправедливостью, что привело к длительному моральному упадку. Боль, страх, панические атаки, унижения, сокрытие информации, преследование моей команды с целью заставить меня замолчать... и это еще не весь список того, что мне пришлось пережить.

Тур WTA (элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией, – прим.) отказался защитить женщину, игрока, человека. Вместо этого WTA решил защищать человека на руководящей должности.

Мой последний шанс защитить себя, отстоять свои права, свое достоинство и предотвратить такие акты насилия в спорте – это искать справедливости в суде. И именно этим путем я иду с конца прошлого года. Я молю Бога, чтобы никто никогда не пережил того, что переживаю я, и чтобы каждый был привлечен к ответственности за свои действия", – написала Цуренко на своей странице в соцсети Х.

Напомним, в 2023 году Цуренко рассказывала, что "СЕО WTA сказал, что если игроки из России и Беларуси поддерживают войну, это только их собственное мнение". Как следствие, из-за нервного срыва украинка снялась с матча против нейтральной Арины Соболенко в Индиан-Уэллсе. Свой последний поединок на уровне WTA 35-летняя украинка сыграла в ноябре 2024 года.

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